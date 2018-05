Musik, Radau und Popcorn

Bunte Reise in die Zeit von Polkadots und Schmalztolle. © Markhard Brunecker

Tauberrettersheim.„Narren vor“ hieß es am Sonntag zum zwölften Mal in Tauberrettersheim. Bereits eine Woche bevor die meisten Gaudiwürmer landauf landab durch die Straßen ziehen, findet der Umzug in der Häckergemeinde statt.

Trotz ungemütlicher Wetterbedingungen war es wieder ein wahrer Sternmarsch nach „Rattersche“ und zum letztjährigen Besucherrekord fehlte nicht viel. Mit großem Tamtam, Musik und

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2132 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.02.2018