Musik-Schätze beim Podium

Rothenburg.In die Schatzkiste frühbarocker und barocker Musikliteratur für Bassinstrumente greifen Hanna Hesse und He Ting Wong (beide Barockvioloncello) sowie Stefan Haas (Theorbe) im dritten und letzten diesjährigen „Podium junger Musiker“ am Sonntag, 10. März, im Rokokosaal des Wildbads Rothenburg. Sie spielen Werke u. a. von Girolamo Frescobaldi, Georg Philipp Telemann, Domenico Gabrielli, Johann Sebastian Bach, Jakob Hermann Klein und Girolamo Frescobaldi. Das rund einstündige Konzert in der Tagungsstätte Wildbad beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.03.2019