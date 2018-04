Musikerinnen auf der Spur

Anzeige

Aub.„Zum Komponieren geboren“ lautet das Motto des „Duo Artdeco Wien“ am Sonntag, 29. April um 20 Uhr im Ars Musica Aub, am Marktplatz 3 – bei freiem Eintritt. Das Duo bilden Setareh Najfar-Nahvi (Violine) und Theresia Schumacher (Klavier).

„...das Feld musikalischer Kompositionen (sei) dem weiblichen Geschlecht weit weniger zugänglich...“ und „...natürlich bleibt es immer Frauenzimmerarbeit, bei denen es immer an Kraft, und hie und da an der Erfindung fehlt.“ Diese Zitate aus der Allgemeinen Musikalischen Zeitung im April 1848 und Clara Schumanns Tagebüchern um 1846 zeigen, dass man den Frauen die intellektuelle Bewältigung des Kompositionsprozesses gar nicht zutraute und eine Verweichlichung des Metiers zu befürchten stand. Heutzutage wird es anders betrachtet. Die Romanzen, Nocturnes und Elegien, die in diesem Programm zu hören sind, zeugen von der kompositorischen Inspiration, der kraftvollen Expressivität und der virtuosen Leichtigkeit, die diesen Komponistinnen aus Deutschland, Frankreich, Kroatien und Österreich eigen waren.

Das Duo Artdeco Wien widmet sich hauptsächlich der Kammermusik des 19. und 20. Jahrhunderts, die im Konzertleben vernachlässigt oder gar vergessen ist.