Natur-Schaufenster der Besonderheiten

Sie ist eines der ganz großen Natur-Events in der weiten Region: die Jagsttal-Wiesenwanderung geht am 18. und 19. Mai in die zehnte Runde. Und wieder gibt es an 126 „Standorten“ viel Neues.

Buchenbach. Geschätzt rund 10 000 Teilnehmer verzeichnete die Wiesenwanderung im Vorjahr. Die Teilnehmer kommen aus der weiten Region im Dreieck Stuttgart, Mosbach und Würzburg – und sie sind

...