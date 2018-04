Naturschätze erhalten und nicht zerstören

Anzeige

Unser Klosterwald muss wieder leiden, nicht genug, dass für die Windkraftindustrieanlage eine brachiale Zerstörung der Natur stattfand – jetzt wurden wieder viele Bäume im Wald umgemacht - der Klosterwald wird immer durchsichtiger.

Überall am Straßenrand sieht man gnadenlos abrasierte Bäume und Sträucher.

Am Tauberufer und an vielen anderen Gewässern – Abholzung und Zerstörung. Warum so gewaltig? Wer entscheidet, wo und wie viele Bäume daran glauben müssen?