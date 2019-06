Neue Einblicke in die Ordensgeschichte

Bad Mergentheim.Der erste Montagabend im zweiten Jubiläumshalbjahr beginnt mit der Ballei Sachsen am 1. Juli, um 19.30 Uhr im „Arsenal“.

Die ehemaligen Besitzungen befinden sich in heutigen fünf Bundesländern und beginnen nördlich von Torgau an der Elbe in Dommitzsch. Die evangelische Ballei Sachsen blieb ein vom Mittelalter geprägtes Adelsinstitut, das seinem Wesen nach ein Mittelding zwischen kirchlicher und ritterlicher Körperschaft war. Trotzdem hielt sie die Verbindung zur Ordensleitung in Mergentheim bis zur Auflösung 1809 aufrecht.

Der zweite Abend, am 5. August, befasst sich mit Apulien, ein Lieblingsthema des Vortragenden Hans Boehm.

Der Landesteil gehört zu den ältesten Besitzungen des Deutschen Ordens in Europa und ist eng verbunden mit dem Geschlecht der Staufer. Der September führt zurück ins Hohenloher Land, nach Archshofen am 2. September, um 19.30 Uhr. Von dieser Hohenloher-Braunecker-Linie waren sieben Familienmitglieder im Deutschen Orden. Gottfried von Brauneck verschafft sich 1349 von Kaiser Karl IV. die Ermächtigung, Creglingen zur Stadt zu machen. Er gab der Stadt sein Wappen.

Für den 7. Oktober ist ein Blick in die Ballei Böhmen, in der 27 Besitzungen nachzuweisen sind, vorgesehen.

Hier spielen die Burg Busau und das Schloss Freudental eine besondere Rolle. Die Jahresschrift der „Weiß-Blauen“ Nr. 12, über die Ballei Böhmen und Mähren, wurde 1993 auf der Burg Busau, zweisprachig vorgestellt. In Freudental befinden sich auch zwei Hochmeistergräber.

Der Vortragsabend am 4. November befasst sich mit dem fränkischen Einfluss im Deutschen Orden. Erst eine Aufzählung und Zusammenstellung zeigt deutlich, dass Franken die Hauptmacht gewesen ist. Für den Dezember hat man sich etwas Besonderes vorgenommen. Am Montag, 2. Dezember, befasst sich Hans Boehm mit dem Ritterheiligen des Deutschen Ordens, St. Mauritius. Er gehört mit zu der 800-jährigen Ordensgeschichte.

In Savoyen gründete Herzog Amadeus VIII. 1434 den Ritterorden des Heiligen Mauritius, der später mit dem französischen Lazarus-Orden vereinigt wurde. Sichtbar ist auch, dass jener gekrönte Kopf des Heiligen Mauritius im Wappen des Papstes Benedikt XVI. im ersten Feld seines dreiteiligen Papstwappens vorkommt.

Die Ankündigungen versprechen einen interessanten Schlussvortrag im Arsenal der Historischen Deutschorden-Compagnie. Die „Deutschmeisterstube“ ist für Historische Veranstaltungen zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Der Eintritt ist frei. DOC

