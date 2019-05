Neue Mitglieder der Kirchengemeinde

Rinderfeld.Fünf Jugendliche aus Streichental, Rinderfeld und Oberstetten haben in der Michaelskirche in Rinderfeld ihre Konfirmation gefeiert. Der Gitarrenkreis Oberstetten und eine Instrumentalgruppe aus Rinderfeld umrahmten neben Karlheinz Balbach an der Orgel die Feier musikalisch. Die Konfirmandinnen Merle Köhl und Annika Kühnel ließen es sich nicht nehmen, an der musikalischen Begleitung selbst mitzuwirken. Kirchengemeinderatsvorsitzender Gerhard Kleider richtete ein Grußwort an die neu Konfirmierten. In seiner Predigt empfing Pfarrer Dominik Frank die Jugendlichen als wichtige Mitglieder in der Kirchengemeinde und wünschte ihnen, dass das im Konfirmandenunterricht Gelernte sie ihr Leben lang begleiten möge. Konfirmiert wurden (im Bild von links) Wiebke Ludewig, Emily Weinmann, Merle Köhl, Luis Wagner und Annika Kühnel mit Pfarrer Dominik Frank). Bild: Foto Glück

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.05.2019