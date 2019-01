Neue Orte für die Trauung

Niederstetten.Künftig kann in Niederstetten wohl auch an anderen Orten als dem Rathaus standesamtlich geheiratet werden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend neben dem Sitzungssaal des Rathauses auch das „Kult“ als so genannten „Eheschließungsort“ festgelegt. Der Vorteil ist hier, das dieses auch barrierefrei zu erreichen ist.

Forderung vom Landratsamt

Die formelle Zustimmung des Gemeinderats hatte das Landratsamt gefordert, das als „Standesamtsaufsicht“ kontrollieren muss, ob die von der Stadt angebotenen Orte „die Eheschließung in einer der Bedeutung der Ehe entsprechenden, würdigen Form“ ermöglicht.

Der Hintergrund der Neuordnung: Das bisherige „Trauzimmer“ im Rathaus steht nicht mehr zur Verfügung, seitdem dieses als Büro genutzt wird. Wie Bürgermeisterin Heike Naber vorschlug, käme auch die „Alte Turnhalle“ für größere Trauungen in Betracht und für kleinere die dort befindliche „Turmbar“, wenn der Gemeinderat dem zustimmen würde.

Außerdem sei man mit dem Haus Hohenlohe im Gespräch, ob auch Trauungen im Schloss möglich wären. Ortsvorsteherin Annette Schindler aus Rüsselhausen fragte nach, ob Eheschließungen künftig nicht auch in den Ortsteilen denkbar wären, wenn man „die Ortschaftsverwaltungen ein bisschen aufhübschen“ würde. „Da setzen Sie mich aber unter Druck“, entgegnete die Bürgermeisterin scherzhaft, versprach aber, den Vorschlag „mitzunehmen“. sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019