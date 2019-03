Kirchberg.Der Arbeitskreis Geologie und Archäologie Kirchberg veranstaltet am Freitag, 22. März, 19 Uhr, einen Vortrag von Alfred Bartholomä zum Thema „Neue Wirbeltierfunde“ Der Vortrag findet im Geologenraum des Württemberger Hofes in Kirchberg statt. Der Referent wird in seinem Vortrag die neuen Wirbeltierfunde der letzten Jahrzehnte vorstellen. Sie stammen hauptsächlich aus dem Lettenkeuper aus Vellberg/Eschenau. Nachdem die Riesen wie Mastodonsaurus schon fast 200 Jahre bekannt sind, sind es eher interessanteste neue Zwerge, darunter der Sensationsfund der ältesten Schildkröte. Solche sonst feinste Skelettchen könnte man in „normalen“ Gesteinen in solcher Vollständigkeit fast gar nicht wahrnehmen oder finden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019