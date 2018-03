Neues Leben für fränkische Volksmusik

Anzeige

Seine Frau Brigitte McNeill schreibt die lustigen und nachdenklich machenden Texte in fränkischer Mundart, sie singt und spielt Perkussion. Sven Schöllmann an Klarinette und Saxophon, Dietmar Kuboth an der Geige und Wigbert Winkler am Akkordeon sind alles prima Musiker, die mit allen Wassern gewaschen sind und ihre Musik mit viel Schwung vortragen.

Brigitte McNeill ist auch als Kabarettistin tätig, so darf man sich auch auf eine kurzweilige Moderation freuen. In der Musik von Nauswärts kommt einiges zusammen: fränkische Volksmusik und Tänze, irische und jiddische Elemente, vierstimmige Sätze aus der ländlich-fränkischen Chortradition. Nauswärts wollen ihr Publikum emotional berühren – und das wird ihnen in Niederstetten auch ganz bestimmt gelingen. Am Samstag, 17. März folgt ein Konzert mit dem Pop-Chor „Heart & Soul“, der sich mit dem Gitarrenvirtuosen Horst Luksch verstärkt hat. Zum Abschluss am Sonntag, 18. März ist das Chanson-Duo Café Sehnsucht mit eigenen Songs zu hören. Wer zwei oder alle drei Veranstaltungen besuchen möchte: für das Wochenende wird eine besonders günstige Dauerkarte angeboten. Kartenreservierung: Städtische Mediothek, Telefon 07932 / 600 32 oder Kulturamt Niederstetten, Telefon 07932/60 66 70.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018