„Notturno und Nocturne“

Weikersheim.Ein Benefiz-Konzert für die Renovierung der evangelischen Stadtkirche findet am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr in St. Georg mit Kammermusik für Violine, Horn und Klavier, statt. Alle Stücke tragen den Titel „Notturno“ oder „Nocturne“. Ursprünglich war dies eine Bezeichnung für Musik, die abends oder nachts vorwiegend im Freien gespielt wurde. Zur Aufführung kommen zunächst Notturni und Nocturnes für Klavier solo von J. Field, für Violine und Klavier von E. Humperdinck und F. Chopin sowie für Horn und Klavier von F. Strauss und R. Glière. Als Höhepunkt erklingt das zweisätzige „Notturno concertante“ des Komponisten Jan Ladislav Dussek in der Besetzung Violine, Horn und Klavier. Die Instrumentalisten sind Manfred Birkhold (Violine), Hans-Berthold Böll (Horn) und Lucas Ziegler (Klavier). Spenden für die Renovierung der Stadtkirche sind erwünscht.

