Nummer zwei soll im Frühjahr kommen

Niederstetten.Am Frickentalplatz können ab sofort Elektroautos mit Ökostrom geladen werden. Bürgermeisterin Heike Naber und Stadtbaumeister Wolfgang Deeg, haben vor kurzem zusammen mit Volker Hofmann, Geschäftsführer beim Überlandwerk Schäftersheim (ÜWS), eine Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen.

„Nachdem regenerative Energien bei uns immer mehr an Bedeutung gewinnen, steigen wir mit der neuen Ladesäule jetzt auch in das Thema Elektromobilität ein“, sagt Heike Naber. „Das soll aber noch nicht alles sein: schon in diesem Frühjahr werden wir gemeinsam mit der ÜWS an der Hauptstraße eine zweite Säule errichten.“ „Mit dem gemeinsamen Ausbau der Ladeinfrastruktur leisten wir einen wertvollen Beitrag, um die umweltfreundliche Elektromobilität voranzubringen“, sagt Volker Hofmann. Als regionalem Energieversorger sei es dem ÜWS wichtig, eng mit den Städten und Gemeinden zusammenzuarbeiten.

An der Ladesäule, die über zwei Typ2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW) verfügt, können zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig Ökostrom laden.

Um ein einheitliches Zugangs- und Abrechnungssystem zu gewährleisten, ist die Ladesäule in einen Ladeverbund von über 50 Stadt- und Gemeindewerken integriert.

Der Zugang an der Ladesäule erfolgt unter anderem über das Mobiltelefon. Weitere Informationen zum Verbund sind im Internet unter www.ladeverbundplus.de zusammengefasst. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019