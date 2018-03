Nur noch ein bisschen Feilarbeit ist nötig

Anzeige

Seiner Partnerin auf Leib und Stimme geschrieben hat Hofmann mit „Paparazzi“ eine köstliche Satire auf Möchtegern-Sternchen, mit „l’homme fatal“ die Männerphantasien-Spiegelung angesichts geleckter Politikerauftritte, das „Chanson ohne Sex“, den „Schalk im Nacken“ oder „Päpstin sein“.

Über weite Strecken ist es das erste ureigene „Café Sehnsucht“-Programm ein um zusätzliche politische Einsprengsel erweitertes Frauenprogramm geworden, in Stil und Duktus inspiriert von der Varieté- und Clubkultur der Berliner Zwischenkriegsszene. Schön: Der Traum von der „Insel der Glatzen“ mit bundesweitem Umzug der Mob-Szene auf ein fernes Eiland oder gleich den Mond.

Die Anlehnung an die kokett-frivol und polit-satirisch zugespitzen Kabarett- und Kabinettstückchen ist unverkennbar, doch ist noch Schärf- und Feilarbeit erforderlich, um mit den Nadelspitzen und Skalpellscharfen Federn der Autoren der goldenen Berliner Chansonepoche gleichzuziehen. Nichtsdestotrotz: Das Publikum im Kult zog mit, amüsierte sich köstlich darüber, wie Hofmann und Kirchhof mit ihrer Glaubersalz-Theorie Verschwörungstheoretiker verulken, überbordende Tierliebhaberei auf die Schippe nehmen, der Merkel-Raute meditativ-richtungsweisende Glücksqualitäten bescheinigen und der Gesamtgesellschaft den Hang zur doch nicht allzu ausgeprägten Aufrecht-Haltung, zur, sagen wir in Anlehnung an einen ehemaligen Bundespräsidenten mal „Wulffigkeit“. Schön selbstironisch das fränkische Liebeslied: Mit linguistisch-dialektaler List wird’s beim „indiemen Däd a Däd“ doch noch, auch wenn sich die DK-reiche deutsche Sprache noch so sehr sperrt, „romandisch.“

Und mit den existenzlangen Gedanken einer Traube, die vom grün-prallen Jugenddasein übers Rosinen- zum Eisweinstadium wechselt, setzt „Café Sehnsucht“ fränkischer Weib-, Wein- und Gesangskunst ein köstlich eigenwilliges Denkmal.

Silvia Kirchhof begeistert mit Charme, Witz, punktgenauer Stimmführung von turmhoch bis kellertief, perfekter Präsenz und auch auf goldglitzernden 12-Zentimeter-Stilettos herrlich uneitler Satireperformance; Hofmann ergänzt, umspielt und forciert am Flügel und Co-Moderatoren-Mikrophon kongenial ihren Auftritt am Flügel und Co-Moderatoren-Mikrophon.

Mit kräftigem Applaus ermutigte das Publikum im Kult das Duo, der Gesellschaft auch weiter mit ureigenen Programmen den Spiegel vorzuhalten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018