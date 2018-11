Nussknacker herstellen

Main-Tauber-Kreis.Verschiedene Kurse bietet die Volkshochschule im Dezember an.

In Niederstetten kann man sich für den Kurs „Chinesisches Bankett – Partygerichte und mehr“ anmelden. Das chinesische Bankett ist bis heute unverfälscht geblieben. Die Gerichte wirken durch Formenreichtum und Farbenpracht wie Gemälde, die Menüs und Cocktails sind Höhepunkte bei großen Feiern und Festlichkeiten (Montag, 3. Dezember, 18 bis 22 Uhr, HaiYan Waldmann-Wang, Bildungszentrum Niederstetten).

In der Alten Schule in Laudenbach können Kinder ab zehn am 5. Dezember von 17 bis 19 Uhr weihnachtliche Dekoketten herstellen. Verschiedene Materialien fügen sich zu schönen weihnachtlichen Schmuckketten zusammen, die man als Dekoration im Zimmer aufhängen oder verschenken kann.

In Igersheim heißt es am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 12 Uhr in der Werkstatt hinterm Bürgerhaus „Werken – ein Nussknacker aus Holz“. Der Kurs ist für Kinder ab achten Jahren und jüngere Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. Den Kurs leitet Andreas Deschner.

Krav Maga ist ein äußerst effizientes Selbstverteidigungssystem, das ursprünglich aus Israel stammt und auf eine möglichst schnelle Beendigung von Angriffen abzielt. Es basiert auf natürlichen, bei jedem Menschen bereits vorhandenen Reflexen. Diese müssen nicht erst langwierig antrainiert werden und sind auch unter hohem Druck schnell abrufbar. Die Reflexe werden durch direkte, einfache und effiziente Techniken ergänzt. Sportkleidung ist mitzubringen. Der Kurs mit Torsten Specht findet statt am Freitag, 7. Dezember von 17 bis 21 Uhr und Samstag, 8. Dezember von 9 bis 13 Uhr in der alten Grundschule Igersheim statt. Informationen und Anmeldung: Niederstetten, Karin Limbacher-Roth unter Telefon 07932/605553, Weikersheim, Martina Ley unter Telefon 07934/994299, Igersheim, Irmgard Heinen unter Telefon 07931/492121, Geschäftsstelle Bad Mergentheim unter Telefon 07931/574300 und im Internet unter www.vhsmgh.de.

