Ohne Orgel unvorstellbar

Wermutshausen/Ebertsbronn.Die Kirchengemeinde Wermutshausen hat ihre langjährige Organistin Elsbeth Rahn aus Ebertsbronn geehrt. Seit 50 Jahren begleitet sie treu Sonntag für Sonntag den Gottesdienst der Gemeinde.

Elsbeth Rahn kam als junge Frau von 19 Jahren vom Klavierspiel zum Dienst an der Orgel. Unterricht nahm sie bei Fr. Beckert, der damaligen Organistin der Schlosskirche in Bad Mergentheim.

Die Ehrung im Gottesdienst am 20. Januar nahm Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann vor. In ihrer Rede betonte sie die Rolle der Kirchenmusik als „Ausdruck des Glaubens“ und als Teil des Verkündigungsdienstes in der Gemeinde. Die Orgelmusik begleite den Gemeindegesang, wecke und fördere die Freude am Gesang und begleite Freud und Leid.

Besonders betonte Lehmann die Beständigkeit von Elsbeth Rahn, die sich – komme, was da wolle – „einen Sonntag ohne Orgeldienst gar nicht vorstellen“ könne.

Im Namen des Verbands für Kirchenmusik überreichte sie Elsbeth Rahn anschließend eine Urkunde zu ihrem Jubiläum. evk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019