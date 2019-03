Ohne sie wäre das Vereinsleben viel ärmer

Adolzhausen.In der alten Schule in Adolzhausen fand die Generalversammlung der Landfrauen statt.

Nach der Begrüßung durch Sabine Busch vom Vorsitzenden-Teamzog Yvonne Meinikheim vom Vorsitzenden-Team eine positive Jahrs-Bilanz und bedankte sich beim Vorstandsteam und den Frauen für die große Unterstützung bei den Aktivitäten der Landfrauen. Es folgte der Bericht von Schriftführerin Eva Hemm über das Programm des vergangenen Jahres. Marianne Emmert berichtete über die Gymnastik-Stunde, die von Lea Ziegler-Schulz geleitet wird und donnerstags stattfindet. Es folgte der Bericht der Kassiererin Sonja Schmidberger. Danach berichteten die Kassenprüferinnen Gerda Weber und Marianne Emmert, dass es bei der Kassenführung keine Beanstandungen gab. Inge Melber war voll des Lobes für das Vorstands-Team und beantragte die Entlastung des Vorstands. Diese fiel einstimmig ohne Enthaltungen aus. Sabine Busch bedankte sich für das Vertrauen in das Team.

Anschließend wurden zwölf Landfrauen für ihre langjährigen Mitgliedschaft geehrt: Luise Ziegler-Schulz, Elsbeth Köber, Hilde Kolb, Else Unger, Brigitte Auer, Else Vogt, Inge Fleck, Marianne Köhn, Elsbeth Bauer, Karin Kraft, Renate Meinikheim und Anastasia Meinikheim.

Ortsvorsteher Jürgen Striffler bedankte sich bei den Landfrauen für das so rege Vereinsleben in Adolzhausen, das so ohne die Landfrauen nicht möglich wäre.

