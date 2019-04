Oskar Striffler singt seit 60 Jahren

Pfitzingen.Die Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Pfitzingen fand im Gasthaus „Krone“ statt. Neben den Sängern durfte Vorsitzender Herrmann Hoffmann auch Günther Krieger als Stellvertreter des Hohenloher Gaus begrüßen.

Nach der Begrüßung begann der Vorsitzende mit seinem Bericht für 2018, wobei mit einer Schweigeminute des 2018 verstorbenen stellvertretenden Vorsitzenden Wilhelm Dimler gedacht wurde.

Nach den zügig durchgeführten Regularien führte Günther Krieger die Entlastung des Vorstands durch. Er führte auch die Nachwahl des stellvertretenden Vorsitzenden durch, bei der Nikolai Dimler einstimmig zum neuen zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. Ein weiterer Punkt war die Ehrung langjähriger Sänger.

Zunächst erhielt Jürgen Schuch die Urkunde für 25 Jahre Singen, gefolgt von Karheinz Schneider und Herrmann Hoffmann, die für 30 Jahre Mitgliedschaft im Liederkranz mit der Gauehrennadel ausgezeichnet wurden. Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Oskar Striffler für 60 Jahre Singen im Liederkranz mit der Verleihung der Ehrennadel in Gold durch den Schwäbischen Chorverband. Oskar Striffler war Vorgänger von Herrmann Hoffmann und leitete den Verein von 1971 bis 1999. Mit dem Dank des Vorsitzenden an die Jubilare und der Bitte um weiterhin regelmäßigen Singstundenbesuch, überreichte der Vorsitzende Weinpräsente an die Ausgezeichneten und schloss nach einigen gemeinsamen Liedern die Versammlung des Liederkranzes.

