Parteiübergreifende Arbeit

Niederstetten.Der SPD Ortsvereinsvorsitzende Klaus Lahr (55), der dienstälteste Stadtrat in Niederstetten, der dem Gremium seit 30 Jahren angehört, freute sich besonders, dass es diesmal gelungen ist, für die Kommunalwahlen jeweils 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer zu nominieren.

„Wir hatten traditionell schon immer ein gutes Mischungsverhältnis bei unseren Listen in den vergangen Wahlen und auch einige Wahlperioden eine Frau im Stadtrat. Einen Anteil von 50 Prozent haben wir allerdings noch nie geschafft“, freute sich Lahr. Auch aktuell sei man mit Renate Streng-Scheu (57, Hochbautechnikerin, parteilos) im Stadtrat mit einer Frau vertreten. „Jetzt liegt es an den Wählern, weiteren Frauen in gleichem Maß ihr Vertrauen zu schenken“, wünschte sich Klaus Lahr. Zur Niederstettener Stadtratswahl treten acht Kandidaten von der SPD und parteilose Bürger an. Davon sieben im Stadtgebiet Niederstetten. Und im Ortsteil Wermutshausen ist es gelungen, mit Jennifer Seibt (Rechtsanwaltfachangestellte, parteilos) die jüngste Kandidatin mit 26 Jahren zu nominieren.

Sven Feuchtmüller (41, Kaufmann im Einzelhandel) kümmert sich beim TVN um die Vereinsjugend und möchte auch im Gemeinderat sicherstellen, dass die Vereinsarbeit und das Ehrenamt weiter unterstützt wird.

Liisa Klumpp (68, Diplom-Betriebswirtin), stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende der SPD und Mitglied im Kreisvorstand, möchte sich unter anderem für Senioren stark machen. Der 39-jährige Ulrich Lampey (Betriebswirt, parteilos) weiß als Vater, wie wichtig die Förderung der Kinderbetreuung und des Schulzentrums ist. Mit der 58-jährigen Gabi Bachem-Böse (Diplom-Psychologin, Bündnis Grünen) tritt eine Kandidatin an, welcher besonders das Thema Umweltschutz und Artenvielfalt am Herzen liegt. Der 42-jährige Jan Stirn (Zahntechnikermeister, parteilos) wohnt sehr gerne im kleinen Ermershausen. Aber er sieht auch einen großen Bedarf für junge Familien, in der Kernstadt neuen bezahlbaren Wohnraum und Baugrundstücke zu schaffen.

Klaus Lahr wolle die konstruktive Zusammenarbeit im Stadtrat mit den anderen Fraktionen und der neuen Bürgermeisterin als kleine Fraktion ohne parteipolitische Ideologie fortsetzen, wie es auch in den letzten drei Jahrzehnten immer der Fall gewesen sei.

„Es zählt am Ende nur, dass man gemeinsam das Beste für seine Kommune erreicht“, meinte er. Für die Kreistagwahl im Wahlbezirk VII wurden Liisa Klumpp und Klaus Lahr einstimmig nominiert. pm

