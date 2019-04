Passant mit Messer bedroht

Öhringen.Nachdem erst am Mittwoch eine Tankstelle in Öhringen überfallen worden war (wir berichteten), kam es am Donnerstag zwischen Bahnhof Öhringen und dem Verrenberger Weg erneut zu einem Raubüberfall. Ein Passant war gegen 6.45 Uhr auf dem Fußweg an der Ohrn, auf Höhe der Öhringer Altstadt zwischen Hofgarten und Kultura, unterwegs, als sich ihm eine männliche Person in den Weg stellte und unter Vorhalt eines Messers Bargeld forderte. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß, bekleidet mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Adidas Jogginghose, weißen Nike-Turnschuhen und einem Tuch vor dem Gesicht. Ob ein Zusammenhang mit dem Überfall auf die Tankstelle besteht, ist unklar. Der Geschädigte übergab dem mutmaßlichen Räuber einen geringen Bargeldbetrag und blieb unverletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder vor 6.45 Uhr eine verdächtige Person im Bereich des Bahnhofs gesehen haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei in Künzelsau, Telefon 07940 / 9400, melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019