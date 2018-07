Picknick mit Blues und Swing

Anzeige

Eberbach.Patrick Siben und sein „Saloniker String and Swing Orchestra“, spielen live und unplugged originalen Jazz mitten im Wasser in Mulfingen-Eberbach am Montag, 23. Juli, um 19 Uhr – Ragtime, Blues und Swing aus der Feder der Urgesteine des American Jazz.

Sie spielen Jazz von Basie, Ellington, Gershwin, Morton etc. Patrick Siben orientiert sich dabei an der Hitparade von www.jazzstandards.com und nutzt ausschließlich amerikanische Erstausgaben von Bandarrangements, die Europa seit den Roaring Twenties nicht erreicht haben und die er 2009 in Chicago ausgegraben hat.

Damit entsteht ein prickelnd-intimer authentischer Live-Sound, der nahe an den Ersteinspielungen auf Schelllackplatte liegt, nur ungleich voller und vielschichtiger daherkommt. Das Publikum sollte Badesachen, Decken und gefüllte Picknickkörbe mitbringen. Einlass ist um 18.30 Uhr, Ende um 21 Uhr. Eine Kartenreservierung ist im Herrenhaus Buchenbach unter Telefon 07938/992035 oder E-Mail info@erlebnis-mittleres-jagsttal.de., möglich.