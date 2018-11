Plätzchennotruf hilft bei Pannen

Niederstetten.Das Theaterstück „Die Weihnachtsbäckerei“ ist eines der Höhepunkte des „Märchenhaften Weihnachtsmarkts“, der vom 6. bis 9. Dezember wieder in Niederstetten seine Pforten öffnet.

Der Plätzchennotruf 2412 hilft bei angebrannten Plätzchen, vergessenen Rezepten, verschwundenen Schokostreuseln, zerflossenem Zuckerguss und gestressten Eltern.

Kein Wunder, dass der Plätzchennotrufbäcker Alfons Zuckerwatte vor Weihnachten alle Hände voll zu tun hat: ständig klingelt das Telefon, ein Notruf nach dem anderen. Und heute herrscht besonders hoher Hochbetrieb. Die Kinder sind zu Besuch im Plätzchennotruf, der Nikolaus braucht sein jährliches XXXL-Vollkornplätzchenkraftpaket und das Räuchermännchen und der Nussknacker plappern auch noch dazwischen. Als dann ein dringender Herzplätzchen-Notruf eingeht, passiert Alfons Zuckerwatte etwas, was ihm noch nie passiert ist: Er kann nicht liefern! Ausgerechnet Herzplätzchen hat er nicht mehr... Da gibt es nur eine Möglichkeit: sofort ein Herzplätzchen backen. Ob ihm das noch gelingt? Wo doch Alfons schon so durcheinander ist, der Nussknacker und das Räuchermännchen in weihnachtlicher Vorfreude Weihnachtskrippe spielen und auf den Auftritt der Heiligen Drei Könige warten, und am Telefon andauernd jemand den Wunschzettelnotruf sprechen will.

Aber da gibt es ja noch die Kinder, die ihm beim Backen und Naschen helfen können.

Die „Weihnachtsbäckerei“ ist ein kleines, leckeres, märchenhaftes Stück über die besinnlichen und hektischen Momente in der Vorweihnachtszeit. Das Kindertheaterstück wird am Samstag, 8. Dezember, um 16 Uhr im „Kult“ aufgeführt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018