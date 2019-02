Plattform zum Vernetzen

Creglingen.Nicht immer sind die Großeltern zur Stelle, wenn man als Eltern mal ausgehen möchte. Ein Babysitter muss her, aber wer? Natürlich möchte man seine Kinder nicht „irgendwelchen“ Menschen anvertrauen, die Chemie muss stimmen. Deswegen besteht bei einer Babysitterparty die Möglichkeit für Eltern, Kinder und Babysitter, sich gegenseitig kennenzulernen und auszutauschen. Sowohl interessierte Babysitter als auch Familien sind bei diesem Angebot des Familienzentrums willkommen. Wer möchte, kann eine Kleinigkeit für ein Büfett mitbringen. In der Zukunft soll eine Art Babysitterpool aufgebaut werden, eine unkomplizierte Vernetzungsplattform zwischen Eltern und Babysittern. Die Babysitterparty findet am Freitag, 15. Februar, 16 Uhr, im Bürgertreff „KOMM“ statt. Anmeldung bei Erika Weimer, Telefon 07933/70144.

