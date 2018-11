Plüschige Rinder mit exquisitem Fleisch

Wenn Tobias Fischer über seine Galloways spricht, schwingt Gefühl mit. Wohlwollen etwa, vor allem aber Stolz. Seit sechs Jahren züchtet der Wildentierbacher die robusten schottischen Rinder.

Wildentierbach. Wir treffen uns auf einer seiner drei Weideflächen in Wildentierbach, zwei weitere hat er in Laudenbach und Niederstetten. Die zotteligen Tiere mit dem plüschigen, gewellten Fell, dem kurzen und breiten Kopf und den ausdrucksstarken Augen grasen entspannt auf einer Wiese unter niedrigen Apfelbäumen. Hier lässt es sich Landleben atmen, und zwar von der Sorte, die gesund macht.

Man kann verstehen, dass Tobias Fischer, ein Naturtyp mit rotblondem Haarschopf, die Stunden genießt, die er täglich auf seinen Weiden verbringt. Auf 25 Hektar Weideland hält er zurzeit 26 Tiere. Mehr sollen es jetzt nicht mehr werden, sagt er. „Meine Kapazitätsgrenze ist erreicht“.

Schließlich betreibt der 41-Jährige die Rinderzucht nur als Hobby, denn von Beruf ist er Niederlassungsleiter bei einer Bad Mergentheimer Baustoffhandlung. Doch seitdem ihm sein heute 31-jähriger Bruder im Jahr 2012 den Floh mit der Rinderzucht ins Ohr gesetzt hatte, ist seine Begeisterung für die friedfertigen und genügsamen Tiere von Jahr zu Jahr gewachsen.

Schafe „nicht so meins“

Eigentlich hatten die beiden auf den väterlichen Weiden zunächst Schafe gehalten. „Die waren nicht so meins“, blickt Fischer zurück, der sich schon immer für die Nebenerwerbslandwirtschaft seines Vaters interessiert hatte. Als dieser in Rente ging, gab er die hügeligen Wiesen mit der Bemerkung „Macht was draus!“ an die Söhne weiter.

Nachdem die Brüder sich entschieden hatten, auf Kühe umzusatteln, kamen eigentlich nur schottische Rinderrassen in Frage. Die sind außerordentlich robust, wenig krankheitsanfällig und können aufgrund ihres dichten, zweilagigen Fells das ganze Jahr über draußen gehalten werden – selbst bei Wind und frostigen Temperaturen. Und auch der Charakter stimmt: Galloways sind anspruchslos und friedlich. Zwar standen zunächst noch die schottischen Hochlandrinder zur Diskussion, doch deren lange, spitze Hörner waren am Ende dann ein Ausschlusskriterium.

Für die Galloways sprach auch, dass sie relativ leicht sind. Ein Bulle wiegt nur rund 650 Kilogramm, ein Fleckvieh-Exemplar bringt dagegen rund 1000 Kilo auf die Waage. An den steilen Wiesenhängen des Tauber- und Vorbachtals macht das einen ziemlichen Unterschied, denn der Vertritt ist deutlich geringer. „Die Galloways reißen auch die Grasnabe nicht so heraus. Die Wiesen regenerieren sich dadurch schneller“, sagt Fischer.

Mit einem „wunderbaren Bullen“ fingen die Brüder damals an und fanden auf E-Bay-Kleinanzeigen die passende Kuh dazu: im thüringischen Appolda. Der dortige Bauer machte den beiden Männern dann noch einen „süßen Bullen“ schmackhaft und so hatte man dann schon drei Tiere. Als ein Bauer im benachbarten Laudenbach seine Galloway-Zucht aufgab, übernahmen die Fischers dessen zwei Kühe und waren damit bei fünf.

Nicht schlecht staunte Fischer jedoch, als er kurz darauf eines frühen Morgens seinen üblichen Besuch auf der Weide machte und im Gras ein Kälbchen liegen sah. Seine Begeisterung über die unverhofften „Vaterfreuden“ war so groß, dass er sie sofort mit seinen Eltern teilen wollte. „Ich habe morgens um fünf bei ihnen das ganze Haus zusammen geschrien“, berichtet er. Er hatte unwissentlich drei tragende Kühe gekauft und war am Jahresende stolzer Besitzer von acht Galloways.

Hatte er zunächst nur vor gehabt, ausschließlich für sich und seine Familie zu schlachten, meldeten bereits nach kurzer Zeit Freunde und Verwandte ihr Interesse an. Das von ihm produzierte Fleisch findet inzwischen im kleinen Kreis reißenden Absatz. Schon Monate vor dem Schlachten sind die vakuumierten Zehn-Kilo-Portionen, in denen er seine Tiere verkauft, an die begeisterten Käufer verteilt. Er kann verstehen, warum. „Das Fleisch ist toll“, schwärmt Fischer. Das hochqualitative Galloway-Fleisch ist nicht nur kurzfaserig und mager, sondern auch cholesterinarm und gleichmäßig marmoriert. Das macht es zart und geschmacksintensiv mit einem „leichten Wildeinschlag“, wie Fischer findet.

Galloways gehören übrigens zu den ältesten Rinderrassen der Welt. Schon die Römer schätzten das vorzügliche Fleisch der schwarzen Rinder, die erstmals 200 vor Christus erwähnt wurden. Seit damals haben sich die Tiere kaum verändert, sagt Fischer. Für ihn ist die Rasse ein absoluter Glücksfall, denn sie ermöglicht es ihm, die Tiere so zu halten, wie er es sich vorstellt: artgerecht, ohne Mast und Medikamente.

Seine Galloways fressen ausschließlich Gras und Heu, Silage füttert er lediglich bei den Mutterkühen zu. Und der Tierarzt („Er ist wunschlos glücklich mit mir“) ist ein seltener Gast im Hause Fischer: er kommt nur zweimal im Jahr zu den Pflichtterminen.

Arbeit macht die Rinderzucht schon, gibt Fischer zu. Doch von seinen Eltern wird er tatkräftig unterstützt. Täglich müssen die Weiden abgefahren, die Tiere durchgezählt und die Zäune kontrolliert werden. Zweimal am Tag wird frisches Wasser und Heu benötigt. Die Zeit bei seinen Tieren ist für ihn Abschalten und Erholung vom täglichen Arbeitsalltag hinterm Schreibtisch. „Es ist so schön, wie sie so friedlich hintereinander herlaufen“, schwärmt er. „Ich könnte ihnen den ganzen Tag beim Fressen zusehen“.

Ritterschlag erhalten

Auch wenn die Fleischmenge, die er produziert, sehr begrenzt ist, hat er kürzlich im Hotel Gasthof Krone in Niederstetten einen Galloway-Abend für 30 Gäste veranstaltet. Als die Anfrage von Küchenchef Dirk Marquart kam, sei das für ihn wie ein Ritterschlag gewesen. Denn ihm war klar, dass dieser „die Qualität des Fleisches umsetzen kann“. Beeindruckt habe ihn dabei, dass Marquardt nicht etwa nur an den Filets Interesse zeigte, sondern das komplette Rind verarbeiten wollte.

Für ihn sei es eben wichtig, sagt Fischer, dass diejenigen, mit denen er zusammenarbeitet, seinen Anspruch an Qualität und seine Wertschätzung für die Lebewesen teilen. Deshalb hat er auch den Metzger mit viel Bedacht ausgewählt. Zu Stephan Schilpp von der Schrozberger Kronenmetzgerei ist in den Jahren der Zusammenarbeit ein echtes Vertrauensverhältnis entstanden. Der mache diese hochstressige Situation so leicht wie möglich. Den Tieren – und vor allem auch ihm. Denn selbst nach all den Jahren fällt es ihm immer noch schwer, sich von einem seiner liebgewonnenen Zöglinge zu trennen.

