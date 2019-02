Politischer Aschermittwoch

Igersheim.Nachdem der letzte gemeinsame politische Aschermittwoch der FDP-Kreisverbände Würzburg-Land (Bayern) und Main-Tauber-Kreis (Baden-Württemberg) mit großer Teilnahmeresonanz in der Großstadt Würzburg stattgefunden hat heißen die beiden Kreisverbände zum 34. traditionell grenzüberschreitenden politischen Aschermittwoch am 6. März, um 19 Uhr ins Restaurant „am Golfplatz“ in Igersheim willkommen.

Es wird traditionell Hering nach Hausfrauenart gereicht. Die Fischesser werden aufgefordert sich beim FDP- Kreisgeschäftsführer für den Main-Tauber-Kreis Ingo Brudereck in Tauberbischofsheim per E-Mail brudereck-tbb@t-online.de; bis 27. Februar anzumelden.

