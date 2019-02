Polizei fahndet nach Flüchtigen

Bad Mergentheim.Drei Personen wurden am vergangenen Wochenende vor einer Diskothek in Bad Mergentheim, in der Straße „Beim Braunstall“ leicht verletzt. In der Nacht auf Sonntag, gegen 2.30 Uhr, fuhren zwei Fahrzeuge vor den Club. Neun Personen sollen ausgestiegen sein und scheinbar grundlos auf die drei Männer eingeschlagen haben. Nach dem körperlichen Übergriff seien die unbekannten Täter mit ihren Autos davon gefahren, so die Polizei. Es handelt sich vermutlich um einen weißen Daimler Benz und einen Golf.

Hinweise auf den Vorfall sollten dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/ 54990 mitgeteilt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.02.2019