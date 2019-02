Polizei sucht Zeugen

Rothenburg.An einem im Bezoldweg geparkten Pkw wurde zwischen 19. Februar, 18 Uhr, und 21. Februar, 18 Uhr, der linke Außenspiegel mutwillig beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Am 19. Februar, zwischen 19.10 Uhr und 22.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz P 4 (Vorm Würzburger Tor) abgestellter Pkw im Bereich der Heckklappte zerkratzt. Der Vorfall wurde erst nachträglich der Polizei gemeldet.

Am Samstag wurden zwischen 18 und 20 Uhr jeweils der linke Vorderreifen zweier im Hornburgweg geparkten Pkws mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Im gleichen Zeitraum wurde der hintere linke Reifen eines Pkw in der Deutschherrngasse zerstochen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09861/9710.

