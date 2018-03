Preisgekrönte Tiere unterernährt?

Anzeige

Das Schweigen im Landratsamt“, war der Titel meines Leserbriefes vom 3. November 2017 – bis zum heutigen Tag erfolgte keine Reaktion seitens des Amtes. Der mündige Bürger wird weiter nicht voll genommen, demokratisches Verhalten ist dies nicht.

Dabei spielt das Veterinäramt in Bad Mergentheim eine absolut unwürdige Rolle als Staatsbetrieb. Grundtenor des Amtes: Herr Roland Ehrmann, Besitzer des Pferdehofes Schäftersheim versorgt seine Pferde nicht richtig. Unter Mithilfe der örtlichen Polizei wurde gegen ihn vorgegangen.

Einen neun Seiten langen Brief, in DIN A 4 Format, erhielt H. Ehrmann vom Veterinäramt in Bad Mergentheim, welches ein Rechtsanwalt in allen Punkten widerlegte. Diesen „Brief“ habe ich selbst gesehen – der Inhalt wurde mir vorgelesen – eine unglaubliche Mischung aus Vorwürfen, selbstgezogenen Schlüsse, Mutmaßungen, Beleidigung. Der Verfasser muss über viel Zeit verfügen für so eine Story.