Produktion vom Acker bis auf den Teller

Kupferzell.Das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises bietet für Verbraucher, Familien und Landwirte am Sonntag, 8. Juli von 12 bis 17 Uhr einen Erlebnistag auf dem zentralen Versuchsfeld nach Kupferzell-Belzhag an. Mit vielfältigen Informationen und Aktionen wird der Weg der Getreideproduktion vom Acker bis zum Teller erlebbar gemacht. Bei Führungen durch das Versuchsfeld stellen Fachkundige die wichtigsten Getreidearten sowie deren Bedeutung in der Ernährung vor. Verbraucher können sich über die Züchtung, Produktion und Verarbeitung von Getreide informieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auch selber Hand anzulegen, Getreide zu mahlen und Haferflocken zu quetschen.

Der Weg zum Feld auf dem Schafhof ist ab der Ortsdurchfahrt Kupferzell-Belzhag ausgeschildert. lra