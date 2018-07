Punktlandungen im Steuer-Bereich

Anzeige

Niederstetten.Einstimmig beschlossen hat der Gemeinrat der Stadt Niederstetten die Jahresrechnung des Kommunalhaushaltes. Der Verwaltungshaushalt schloss mit knapp 11 004 000 Euro, der Vermögenshaushalt umfasste ein Volumen von etwa 2 453 500 Euro. Während die tatsächliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt lediglich 183 800 Euro betrug und damit fast genau den Planungen entsprach, musste im Haushaltsjahr 2017 eine umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 701 800 Euro erfolgen. Immerhin habe man im Vergleich zu den Planungen in Höhe von sogar etwa 1,432 Millionen Euro für diese umgekehrte Zuführung eine Verbesserung um über 730 000 Euro erzielen, betonte Bürgermeisterin Heike Naber relativierend. Dementsprechend habe die tatsächliche Entnahme von der allgemeinen Rücklage wenigstens um 636 000 Euro von geplanten 1,4 Millionen auf knapp 764 000 Euro reduziert werden können. Der Endbestand der allgemeinen Rücklage betrug Ende 2017 etwa 1 178 100 Euro.

Der Gesamtschuldenstand lag beim kommunalen Haushalt mit Eigenbetrieben bei fast 6 090 300 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1258 Euro entspricht. „2017 war systembedingt nach dem guten Jahr 2015 ein schwieriges Jahr“, erklärte Naber, die sich dennoch relativ zufrieden zeigte. Zudem hob die Bürgermeisterin die gute Situation bei der kommunalen Grundsteuer („Punktlandung“) und bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,4 Millionen Euro hervor.

Ebenfalls einstimmig gebilligt hat der Gemeinderat die Jahresabschlüsse für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sowie für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Niederstetten und die Flugplatz Niederstetten GmbH. pdw