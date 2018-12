Quadratmeterpreis bei 61 Euro

Adolzhausen.Acht Bauplätze sind im Baugebiet Beund in Adolzhausen geschaffen worden. 61 Euro sollte der Quadratmeter Bauland hier kosten, hatte eine Kostenschätzung ergeben. Die tatsächlichen Kosten summierten sich aber auf 75,48 Euro. Der Gemeinderat hatte zu entscheiden, ob er diesen Preis verlangen will oder eine Subventionierung beschließt, um Bauwilligen entgegen zu kommen. Wie viele sprach sich Stadtrat Wolfgang Dornberger dafür aus, lieber einen „politischen Preis“ von 61 Euro zu verlangen, um Bauwillige nicht abzuschrecken. Schließlich habe man in Niederstetten im zurückliegenden Jahr „keinen Bauplatz verkauft“. Einstimmig entschloss sich der Gemeinderat für den Preis von 61 Euro. sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018