Radfahrerin in Lebensgefahr

Rothenburg.Eine Gruppe Radfahrer befuhr am Freitag, 19. Juli, gegen 10.30 Uhr die Kurze Steige in Rothenburg bergab in Richtung Detwang. Da die Abfahrt ziemlich steil ist, splittete sich die 17-köpfige Kolonne in Dreier-Gruppen auf.

In einer dieser Gruppen fuhren zwei Frauen – dazwischen war ein Mann. Laut seinen Angaben waren sie nicht schnell unterwegs, geschätzt etwa 15 Stundenkilometer, als plötzlich die Dame hinter ihm, rief, sie könne nicht mehr bremsen.

Sie rauschte an dem Mann vorbei und fuhr auf die Frau an der Spitze der Kleingruppe auf. Beide stürzten. Durch den Sturz zog sich die Frau (63), bei der die Bremsen versagten, leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus Rot versorgt werden.

Die andere Radlerin (72) zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg geflogen. Aktuell schwebt sie in Lebensgefahr. Beide Frauen trugen einen Helm.

Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um die Unfallstelle zu begutachten und den Ablauf zu rekonstruieren pol

