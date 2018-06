Anzeige

Künzelsau.Einen Vortrag über Meteoriten gibt es am 21. Juni in Künzelsau unter dem Titel „Rätsel und Botschaften aus dem All“.

Von ihnen hört die breite Öffentlichkeit immer dann, wenn ein großer Brocken der Erde zu nahe kommt. Sie können aber auch wunderbare Zeugen der Geschichte des Universums sein. Dr. Karen Ziegler wird über Meteoriten und Sternschnuppen am Donnerstag, 21. Juni, 19.30 Uhr, im Rathausfoyer berichten. Der Eintritt ist frei.

Die Referentin stammt aus dem Kochertal, sie ist in Kocherstetten aufgewachsen und studierte Geologie in München und Clausthal-Zellerfeld. Seit Jahren arbeitet sie in Übersee als Wissenschaftlerin zur Forschung über Meteoriten an der Universität von New Mexico, USA.