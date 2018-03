Rasanter Strukturwandel in der Haltung

Anzeige

Die größte Herausforderung sieht Klein in der Landschaftspflege der schwierig zu bewirtschaftenden Flächen, wie den Hohenloher Tälern. Ebenso wird es schwierig, heimische Produkte in ausreichendem Maße den Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Hier sei nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft gefordert mit ihrem Einkaufsverhalten dafür zu sorgen, dass es für junge Bauern interessant bleibt, den Hof der Eltern zu übernehmen.

Die UEG hat in den vergangenen Jahren auf die rückläufige Entwicklung reagiert und ihr Erfassungsgebiet auf Nordbayern, ganz Nordwürttemberg und auch nach Ostdeutschland, ausgeweitet.

So konnte die Tiervermarktung im letzten Jahr entgegen dem Trend sogar um 4,4 Prozent oder um 38 000 Tiere gesteigert werden. Insgesamt wurden 904 263 Tiere erfasst mit einem Gesamtwert von 102,5 Mio Euro Die Umsatzsteigerung betrug 12 Mio Euro im Vergleich zum Vorjahr und kam hauptsächlich durch die besseren Auszahlungspreise zustande. Die Ferkelpreise zogen im Vergleich zum Jahr 2016 um 8,4 Euro je Ferkel an und für die Mastschweine konnte 13 Euro je Tier mehr erlöst werden. So war das Jahr 2017 für die Schweinehalter wieder einmal ein wirtschaftlich betrachtet gutes Jahr und es konnten manche finanzielle Lücken aus den Vorjahren wieder geschlossen werden. Leider hielten sich die Preise im Herbst 2017 und anfangs 2018 nicht mehr auf dem guten Niveau. Man hoffe aber, dass sich die Preise im Verlauf des Jahres wieder stabilisieren.

An die Schweinehaltung werden ständig neue Herausforderungen gestellt. Auf den UEG Sprengelversammlungen werden den Bauern die neuesten Entwicklungen vorgestellt. In diesem Jahr wurde aufgrund der neuen Düngeverordnung die Phosphorabsenkung im Schweinefutter diskutiert. Dr. Pia Rosenfelder-Kuon von der Uni Hohenheim erläuterte die Hintergründe und Möglichkeiten dazu. Dr Ley vom Veterinäramt Ulm referierte über das sensible Thema Tiertransporte, das Mirjam Lechner, die Tierschutzbeauftragte der UEG, mit einer Reise durch verschiedene Tierschutzthemen, ergänzte.

Strategie mit Tierärzten

Markus Bender aus Gülchsheim erläuterte als Praktiker, wie er sein Betriebsmanagement steuert. Er machte seinen Kollegen deutlich welchen Einfluss Futter, Wasser, Genetik und Haltung auf die betrieblichen Leistungen hat. Sein Resümee war, dass man sehr viel Wert auf gesundes Futter und Wasser legen muss und die Tiere vor Erkrankungen mit Impfungen schützt.

Gerade diese Entwicklung ist den Verantwortlichen der UEG sehr wichtig, unterstrich der Vorsitzende der UEG, Matthias Frieß. Die UEG hat aus diesem Grund mit den Hohenloher Tierärzten einen Strategieplan erarbeitet. Ziel ist, dass mit einer offenen Kommunikation zwischen Ferkelerzeugern und Schweinemästern Gesundheitsprobleme schnell erkannt und eliminiert werden. Gemeinsam mit den Schweinebetrieben, den betreuenden Tierärzten und den Produktionsberatern der UEG wird dazu eine Plattform geschaffen, die einen schnellen Informationsaustausch garantiert und damit gesundheitliche Probleme schneller erkennen lässt. Damit wird eine sichere stufenübergreifende tierärztliche Betreuung geschaffen.

Vorstand Frieß, der auch Vorsitzender der Vereinigung der deutschen Erzeugergemeinschaften ist, hofft, dass mit der neuen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner auch aktives politisches Handeln herbeigeführt wird. Es bestehe weiter Unklarheit in Sachen Umsetzung Ferkelkastration und in Bereichen der Schweinehaltungsverordnung.

Ehrungen vollzogen

Bei einer UEG Betriebsveranstaltung wurden drei Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit geehrt: Erich Kleinhenz aus Marktsteft wurde für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Er ist als Fahrer für den Bereich Unterfranken zuständig und transportiert hauptsächlich Ferkel von den Erzeugern zu den Mästern.

Roland Grimmeisen aus Unterschneidheim ist inzwischen 20 Jahre als Fahrer tätig. Leider konnte er wegen Krankheit an der Ehrung nicht teilnehmen.

Petra Rösl aus Schrozberg wurde ebenfalls für 20 jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Sie ist in der Verwaltung tätig und für viele zusätzliche gestalterische Aufgaben in der UEG zuständig. ueg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018