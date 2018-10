Redner betonen Bedeutung der Jugendarbeit

Niederstetten.Die Königsproklamation der Schützenabteilung Niederstetten wurde wieder unter den Rathausarkaden vollzogen. Nach einem gemütlichem Beisammensein beim scheidenden König Jörg Leng setzte sich der Schützenumzug Richtung Rathaus in Gang. Unter Begleitung von Böllerschüssen und der musikalischen Umrahmung der Vorbachtaler Musikanten ging es im Fakelschein durch die Niederstettener Innenstadt.

Dort wurde zunächst die scheidende Königsfamilie gebeten, ihre Ketten abzulegen. Oberschützenmeister Gerhard Naser begrüßte die Bevölkerung und erläuterte die Regularien des Königschießens: Ohne Schießkleidung, alle mit derselben Waffe, unter strenger Geheimhaltung ausgewertet, wird an einem Samstag im Juli der Schützenkönig ausgeschossen. Nach den Grußworten von Jürgen Richter, der als Bezirksoberschützenmeister die Glückwünsche des Schützenbezirkes Hohenlohe überbrachte, hielt auch Rolf Schülke als Vorsitzender des TV Niederstetten ein Grußwort. Beide gingen auf die Wichtigkeit der Jugendarbeit ein. So zeige sich diese in dem überragenden Erfolg von Ronja Weidmann als deutsche Meisterin im KK liegend 60 Schuss. Diese Leistung war auch ein zentraler Punkt in allen Reden, ebenso wie die weiteren Starts und sehr guten Ergebnissen bei Landes- und deutschen Meisterschaften, die die Schützenabteilung dieses Jahr erzielen konnte.

Alle Redner betonten die Wichtigkeit des guten Zusammenhaltes und einer guten Stimmung in der Abteilung. Bürgermeisterin Heike Naber wurde die Ehre zuteil, die neunen Könige und Ritter zu proklamieren. Sie hielt eine kurze humoristische Rede über die Entwicklung von Schützenvereinen und würdigte das Engagement der Niederstettener Schützen sowie deren Außenwirkung für die Stadt.

Die Einzelergebnisse der Schützenkönige 2018 sind:

Für die Jugend: Jugendkönigin Ronja Weidmann(804,7); erster Ritter Fabienne Weidmann (968,3); zweiter Ritter Christian May (1173,7).

Mit der Pistole: Schützenkönig Oliver Augs (220,0); erster Ritter Harald Striffler (2208,0); zweiter Ritter Vyacheslav Kiselev (2587,0). Mit dem Gewehr: Schützenkönig Otto Hagelstein (766,6); erster Ritter Mareike Schomaker (1260,0), zweiter Ritter Stefan Schmitt (1457,0). pm

