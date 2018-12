Reisefieber mit höchst seltsamen Hindernissen

Herrenzimmern.Im Jahr 2019 gehen die Theaterfreunde Herrenzimmern in ihre bereits elfte Saison. Damit alles klappt, wenn am Samstag, 2. Februar der Startschuss für die Aufführungen fällt und sich der Vorhang für die Aufführungen heben kann , sind die Akteure unter der Regie von Manfred Heinold bereits seit Oktober ganz eifrig am üben. Dreimal pro Woche ist für die Spieler der Abend ausgefüllt. Am Samstag, 15. Dezember startet frühs die Reservierungsphase.

Außer Spesen nichts gewesen

„Außer Spesen nichts gewesen“, heißt das neue Stück von Autor Bernd Gombold.

Bei Familie Müller herrscht Aufbruch-Chaos, denn alle Familienmitglieder stehen kurz vor einer Reise. Mutter Elisabeth fährt zur Kur. Tochter Sabrina will mit ihrem neuen Freund zu einer Rucksacktour nach Tibet aufbrechen und Opa Gustav muss an einer Seniorenwallfahrt teilnehmen.

Fröhliches Chaos

Vater Gottfried packt die Tasche für eine berufliche Fortbildung, hat sich aber dummerweise sein Bein verstaucht. Elisabeth zögert deshalb, die Kur überhaupt anzutreten, doch ihr Mann setzt alles daran, dass alle Familienmitglieder wie geplant verreisen.

Das hat auch seinen Grund, denn irgendwie haben eigentlich doch alle etwas ganz anderes vor. Warum in dem darauf folgenden Chaos der Paketbote Martin, Opas Freund Max, die Nachbarin Henneliese, Gottfrieds Schwiegermutter Frida, der Naturheiler Yogi und die russische Verführung Natascha eine Rolle spielen, soll noch nicht verraten werden.

Spieltermine

Spieltermine sind am Samstag, 2. Februar, Freitag, 8. Februar, Samstag, 9. Februar, Freitag, 15. Februar, Samstag, 16. Februar und Freitag, 22. Februar. Beginn der Aufführungen ist jeweils um 20 Uhr, Saalöffnung ab 19.15 Uhr. Reservierungen können ab 15. Dezember erst ab 8 Uhr morgens vorgenommen werden – per Telefon über 07932 / 606438 oder per Email an reservierung@theaterfreunde-hz.de. mid

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018