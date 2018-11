Respekt angemahnt

Niederstetten.„Der Gemeinderat legt auf eine angemessene Kommunikation und auf gegenseitigen Respekt wert. Er weist ausdrücklich unangemessene Ausdrucksweise, Mutmaßungen, anonyme Anzeigen und Unterstellungen zurück, ebenso Diffamierungen oder persönliche Angriffe gegenüber Angestellten der Stadt sowie Mitgliedern ihrer Organe“. Diese „Grundsätze im Umgang mit Anfeindungen und Verleumdungen“ hat der Niederstettener Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig verabschiedet.

Hintergrund waren zwei anonyme Schreiben gewesen, deren Verfasser sich über den Kindergarten und Müllablagerungen beschwert hatten. „Eigentlich nichts Schlimmes“, fand Bürgermeisterin Heike Naber. Für sie war es deshalb umso unverständlicher, dass die Verfasser nicht ihren Namen unter das Schreiben gesetzt hatten.

Sie machte deutlich, dass solche anonymen Schreiben „nicht geduldet werden. Sie finden bei uns kein Gehör und landen im Papierkorb“. Deshalb würden die Inhalte der Briefe auch nicht nachverfolgt.

Als „traurig“ empfand es Stadtrat Klaus Lahr, dass „wir so etwas beschließen müssen, denn eigentlich ist alles, was in dem Grundsatzbeschluss steht, eine Selbstverständlichkeit“. sem

