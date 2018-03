Rock und Pop plus virtuose Gitarre

Anzeige

Niederstetten.Im Rahmen der Hohenloher Musik- und Kleinkunsttage Niederstetten tritt am Samstag, 17. März um 20 Uhr in der Alten Turnhalle der Pop-Chor „Heart and Soul“ gemeinsam mit dem Gitarristen Horst Luksch auf. Sänger und Instrumentalisten ergänzen einander zu einem starken Hörerlebnis.

Das Gesangsensemble „Heart and Soul“ aus der Region Würzburg ist im fränkischen Raum bereits gut bekannt. Kein Wunder: 13 Sängerinnen und Sänger bieten Stücke aus Rock und Pop, darunter viele Ohrwürmer von den Beatles, Abba, Simon and Garfunkel, Clapton und Cohen und anderen. E-Piano, Saxophon und Percussion runden das Klangerlebnis ab.

Gitarrist Horst Luksch ist Live- und Studiomusiker, macht Rundfunkaufnahmen und arbeitet als Komponist und Arrangeur. Er besitzt er eine klassische Gitarrenausbildung, ist Musikpädagoge und Dozent für Rockgitarre. Sein Instrument beherrscht er virtuos.