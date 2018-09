Rockabilly trifft spritzigen Bigbandsound

Bereits die erste Auflage des Rockevents war ein voller Erfolg. Nun legen die Crailsheimer Veranstalter am Samstag, 3. November nach.

Crailsheim. Mit dabei sind Red Fat Cat, Gonzo’s Friends, The Cockroach, Hazard, C-Town Connection und – an dieser Stelle überraschend – die Stadtkapelle Crailsheim.

Am Samstag, 3. November wird die Bühne der Crailsheimer Eventlocation wieder von Lokalmatadoren besetzt. Von Hardrock bis Rockabilly, von rockigen Coversongs über Neuinterpretationen bis hin zum Bigbandsound ist alles dabei. Ein Abend in einmaliger Atmosphäre, der so richtig zum Abfeiern im Kreise von Freunden und Bekannten einlädt. Tickets für die lange Rocknacht gibt es bereits im Vorverkauf.

C-Town Connection stand bereits 2017 auf der Rock im Hangar-Stage. Die vier Jungs versprechen ihren Fans, sich jetzt von einer weit rockigeren Seite zu zeigen als im letzten Jahr. Mit dabei ist auch wieder Red Fat Cat, die dem Publikum mit bekannten Klassikern im Rockabilly-Style einheizen werden.

Am 3. Mai verlor die Band ihren Chef und Sänger Gonzo. Ein herber Schlag. Doch die vier Jungs haben beschlossen, als Gonzo’s friends weiterhin ihre Musik zu machen. Auch ohne Gonzo bleibt ihr Alleinstellungsmerkmal das Veredeln bekannter Songs, die sie mit viel Herzblut und höchster handwerklicher Perfektion auf die Bühne bringen.

The Cockroach war ebenfalls bereits 2017 dabei. Die Band steht für handgemachten Coverrock vom Feinsten und sorgt dafür, dass Songs von Iron Maiden, ACDC oder Creedence Clearwater Revival bei Rock im Hangar nicht fehlen werden.

Seit einer Dekade stehen Hazard bereits für stilsicheren und starken Hard ‘n’ Heavy-Rock. Durch zahllose Gigs und ein abwechslungsreiches Set haben sie sich längst in der Szene einen Namen gemacht und keiner möchte sie daher bei Rock im Hangar missen. Neu dabei ist am 3. November die Stadtkapelle Crailsheim. Die Musiker sorgen für einen gehaltvollen Bigbandsound, der aufhorchen lässt. Das hohe Niveau der Kapelle ist längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Rockig erlebt man sie trotzdem nur selten. Man darf also gespannt sein. Einlass (ab 18 Jahre) ist um 17 Uhr. Karten gibt’s beim Hohenloher Tagblatt, beim Automobilforum Stegmaier in Roßfeld, im Bürgerbüro Crailsheim, bei Zweirad Stegmaier in der Langen Straße, bei der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim und bei Hoffmanns Cafebar. stv

