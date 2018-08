Rund 4000 Euro erbeutet

Anzeige

Schrozberg.Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh rissen unbekannte Einbrecher einen Teil eines Rollladens an einem Bürofenster eines Gebäudes im Heuchlinger Weg ab. Anschließend hebelten sie das Fenster auf und gelangten so in ein Büro. In diesem Raum wurden sämtliche Schränke, Rollcontainer und Sideboards geöffnet bzw. aufgebrochen. Aus dem Büro wurde etwa 4000 Euro Bargeld in unbekannter Stückelung entwendet. Von einem Schreibtisch wurde zudem ein Karton mit Puma-Kindersportschuhen im Wert von 35 Euro entwendet. Anschließend verließen die Täter das Büro über das östliche Bürofenster und begaben sich zur nördlich gelegenen Hauseingangstüre. Diese wurde mit einem zuvor aufgefundenen Schlüssel geöffnet und mehrere Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss aufgesucht, aus welchen offensichtlich nichts entwendet wurde. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Blaufelden, Telefon 07953 /925010.