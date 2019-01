Sabine Ott zur Vorsitzenden gewählt

Jung, dynamisch, weiblich: So präsentiert sich der Rinderzuchtverein Main-Tauber-Kreis nach seiner jüngsten Hauptversammlung in Schäftersheim.

Main-Tauber-Kreis/Schäftersheim. Einen besseren Termin für seine Jahreshauptversammlung als den 15. Januar hätte sich der Rinderzuchtverein Main-Tauber-Kreis nicht auswählen können. An diesem Tag wurde 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Und in Schäftersheim ereignete sich bei den Wahlen eine emanzipatorische Revolution, einmalig nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland. Die 30-jährige Agrarwirtschafterin Julia Stolz ist jetzt Geschäftsführerin des Zuchtvereins. Die junge Mutter ist Außendienstmitarbeiterin der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) und wohnt mit Mann, der in der Hof Aischland Milch-GbR tätig ist, und Tochter in Laudenbach.

Mit der 42-jährigen Sabine Ott aus Nassau wurde erstmals eine Frau zur Vorsitzenden des Rinderzuchtvereins gewählt. Zusammen mit ihrem Mann leitet die Mutter von vier Kindern einen Familienbetrieb mit 100 Milchkühen.

Das weibliche Trio wird verstärkt durch die 46-jährige Heike Kappes aus Bobstadt. Die Landwirtin und Buchhalterin und Mutter von drei Kindern ist jetzt für die Kasse des Vereins zuständig. Gemeinhin gelten der ländliche Raum und die Landwirtschaft als konservativ und patriarchalisch. So gibt es beim Bauernverband noch die so genannten Ortsobmänner ohne weibliches Pendant.

Aber der Main-Tauber-Kreis ist in Sachen Frauenrechte oft an der Spitze. So wurde in Weikersheim schon vor Jahrzehnten eine Frau Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks. Auch bei etlichen Bürgermeisterwahlen verdrängten Frauen die männlichen Mitbewerber auf hintere Plätzen. Steffen Hofmann aus Schwabhausen ist weiterhin stellvertretender Vorsitzender.

In seiner Laudatio verabschiedete er den bisherigen Vorsitzenden Hermann Gehringer aus Schonach und den Geschäftsführer Dr. Horst Schöntag. „Seit dem 24. Februar 2000“, sagte er an Gehringer gewandt, „hast Du den Rinderzuchtverein geführt, ab 1994 warst Du als Beisitzer im Verein aktiv. Seit 2000 bist Du im Vorstand der Rinderunion und versorgst uns bei den beliebten Stammtischen mit wichtigen Informationen“.

Als erster Vorsitzender habe sich Hermann Gehringer immer für die Belange der Züchter eingesetzt und den Verein mit vielen Ideen, Fleiß und Aufmerksamkeit geführt, so Steffen Hofmann. Er ernannte Gehringer zum Ehrenvorsitzenden. An den bisherigen Geschäftsführer richtete Hofmann diese Worte: „Seit 1992 waren Sie im Ausschuss und ab 2000 fungierten Sie als Geschäftsführer und stehen uns Tierhaltern immer mit Rat und Tat zur Seite. Nicht zu vergessen ist die Kassenführung ihrer Frau Verena, die akribisch geführt ist. Mit Rücksprache des Beirats möchten wir Sie zum Ehrengeschäftsführer ernennen.“

Der ausscheidende Vorsitzende Hermann Gehringer bedankte sich bei Dr. Schöntag für die sehr fruchtbare und freundschaftliche Zusammenarbeit. „Der Zuchtverein Main-Tauber hat dem Ehepaar Schöntag sehr viel zu verdanken“ unterstrich Hermann Gehringer.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019