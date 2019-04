Schlüssel in die Stirn gerammt

Künzelsau.Bei einer Feier in Künzelsau ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, wobei ein 23-Jähriger schwer verletzt wurde. Aus bislang unbekanntem Grund hatten sich zwei Gruppierungen gestritten. Nachdem Security-Mitarbeiter die Beteiligten von der Feier verwiesen hatten, setzten sich die Tätigkeiten auf der Daimlerstraße fort. Ein bislang Unbekannter rammte dabei einen Schlüssel in die Stirn eines 23-Jährigen, nur wenige Zentimeter über dem Auge. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Da bislang nicht geklärt werden konnte, um wen es sich bei dem unbekannten Angreifer handelt, sucht die Polizei Künzelsau Zeugen, die sich unter Telefon 07940/940-0 melden sollen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019