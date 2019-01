Schnittstelle zwischen Verwaltung und Gewerbe

Crailsheim.Zu Jahresbeginn wechselte Horst Herold ins Rathaus der Stadt Crailsheim. Der Diplom-Betriebswirt übernimmt im neu formierten Ressort Bildung & Wirtschaft die Position des stellvertretenden Ressortleiters. Er ist dabei vor allem Ansprechpartner für alle Unternehmen sowie gewerblichen und handwerklichen Betriebe. Aber auch Bildungsbelange gehören zu seinem Aufgabengebiet.

Horst Herold (51) wuchs in Goldbach auf – direkt neben dem Fußballplatz, wo er auch seine halbe Kindheit verbrachte, wie er selbst sagt. Nach Abitur am ASG, Bundeswehr und kaufmännischer Lehre studierte er Betriebswirtschaft in Nürnberg mit den Schwerpunkten Marketing und Vertrieb. Er arbeitete unter anderem bei Verlagen und anderen Medienunternehmen, bei einem großen Versandhaus und als freier Marketing-und Vertriebsberater in Nürnberg, Stuttgart und Augsburg. Seine beiden letzten Stationen waren Werbe- und Kommunikationsagenturen: die Crailsheimer Agentur Sikorski & Friends sowie Fischer & Friends aus Bad Mergentheim, wo er zur Geschäftsleitung gehörte. Herold soll als Schnittstelle zwischen Gewerbe, Handwerk und Industrie sowie der Stadtverwaltung fungieren. „In den vergangenen Jahren durfte ich zahlreiche Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen zu vielfältigen Themen beraten und betreuen. Das so entstandene Wissen und die zahlreichen Erfahrungen möchte ich nun für diese neue Aufgabe einsetzen“, sagt Herold.

Kai Hinderberger, in dessen Aufgabenbereich bisher die Betreuung der Unternehmen fiel, ist seit Juni 2018 stellvertretender Leiter des Ressorts Digitales & Kommunikation.

