Schräge Lebens-Töne wieder geradebiegen

MAin-Tauber-Kreis/Blaufelden.Die Musikschule Hohenlohe hat sich für die Arbeit in ihren Verbandsgemeinden Gerabronn, Blaufelden, Schrozberg, Niederstetten, Weikersheim und Igersheim ein neues Ziel gesetzt. Zusätzlich zur musikalischen Ausbildung von Kindern in Kindergärten, Schulen und im Bereich der Freizeit sollen künftig auch die Begegnungen zwischen den Generationen ausgebaut werden.

Bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel gibt es nur noch selten Haushalte, in denen Urenkel bis zu den Großeltern unter einem Dach zusammenleben. Häufig verbringen pflegebedürftige Menschen ihren Lebensabend in einer Einrichtung.

Geragogin und Musikpädagogin Ulrike Müller hat während ihrer Tätigkeit als Lehrerin für musikalische Früherziehung in der Musikschule und bei Musikstunden in Pflegeeinrichtungen herausgefunden, dass die Interessengebiete von Kindern und Senioren sehr gut miteinander verknüpfbar sind.

Kinder sind lernbegierig und nehmen gerne alte und bewährte Lieder und Traditionen auf. Bei Senioren werden wertvolle Erinnerungen aus der Vergangenheit geweckt. Die Erfahrungen zeigen: Musik tut der Seele gut – Klänge sind wohltuend. Gute Schwingungen biegen Misstöne wieder gerade.

Den Austausch zwischen den Generationen nun will Ulrike Müller künftig im Verbandsgebiet ausbauen. In regelmäßigen Abständen werden zu den Musikstunden in Pflegeeinrichtungen Kindergruppen aus der Musikalischen Früherziehung eingeladen, wie kürzlich in Blaufelden geschehen. Gabi Windsheimer, die Direktorin des Johannes-Brenz-Hauses, begrüßte eine Kindergartengruppe zusammen mit Musikschullehrerin Angelika Dornberger und den Erzieherinnen.

Achtzig Jahre Vorsprung

Im Kindergarten nehmen die Kinder der Gruppe einmal wöchentlich teil an dem Förderprogramm Singen- Bewegen- Sprechen (SBS), welches vom Land Baden-Württemberg gefördert wird.

Ein Eisbrecher bereits zu Beginn der Begegnungsstunde: Alle in der Gruppe werden durch die Handpuppe Benni begrüßt mit Namen begrüßt, was Kinder und Senioren gleichermaßen zum Schmunzeln, Sprechen und Lachen bringt.

Auch diese Musikstunde ist jahreszeitlich orientiert. Es wird nicht nur gesungen, sondern auch geklatscht, von den jungen Menschen Schuhplattler und von den Älteren gleichzeitig im Sitzen getanzt. Fingerspiele, Sprache und Bewegung begeistern die Senioren mit ihrem Altersvorsprung von über achtzig Jahren in gleichem Maß wie die Kinder. Das verbindet und ein Erfahrungsaustausch beginnt über Drachensteigen im Herbst und die Vorfreude auf Weihnachten. Die Gesichter der Senioren strahlen, als sie von den Kindern ein Lichterglas überreicht bekommen und fühlen sich erinnert an die eigene Kindheit, an ihre Kinder, Enkel und Urenkel.

Gerne wären alle noch sitzen geblieben in der ruhigen Atmosphäre der Musikstunde. Mit strahlenden Gesichtern, Winken und Händedruck zum Abschied gehen Kinder und Senioren dann doch auseinander, aus einer Stunde, in der die Zeitstehen geblieben ist. Die Senioren haben den Kindern Ruhe geschenkt und die Kinder den Senioren Lebensfreude mitgebracht. mhrb

