Schrill, derb, provokant und vor allem echt fränkisch

Tauberrettersheim.Lustige und hoch amüsante Unterhaltung bot am Freitagabend Michl Müller im ausverkauften Festzelt auf dem Weinfest in Tauberrettersheim (ausführlicher Beitrag zum Fest auf der Folgeseite).

Der in Garitz bei Bad Kissingen geborene Kabarettist, Komiker und Sänger sowie Urfranke hatte 1997 seinen ersten öffentlichen Auftritt mit dem Kabarett-Programm „So isses halt“. Michl Müller gehört längst zu den bekanntesten Kabarettisten Süddeutschlands. Besonderen Popularitätsgrad erlangte Müller seit 2007 durch seine im Bayerischen Fernsehen übertragenen regelmäßigen Auftritte in wechselnden Rollen bei der Veitshöchheimer Prunksitzung „Fastnacht in Franken“. Zudem hat er seit 2015 in der ARD seine eigene TV-Show mit dem Titel „Drei.Zwo.Eins.Michl Müller“.

Müller hat sich in dieser Zeit eine sehr große Fangemeinde erarbeitet, so dass die Zuschauer vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen scharenweise strömen wenn er sich auf kleinen und großen Bühnen als fränkische Spezies durch seine Ulknummern kalauert – so auch am Freitag in dem seit Wochen bereits ausverkauften Festzelt in Tauberrettersheim mit seinem aktuellen Programm „Müller… nicht Shakespeare!“. Bei seinen zahlreichen Anhängern genießt Michel aufgrund seiner typischen Markenzeichen – seinem zuweilen etwas schrillen und derben Humor, seinem fränkischen Dialekt sowie seinem provokanten T-Shirt-Aufdruck in Großbuchstaben als selbsternannter „Dreggsagg“ (Fränkisch für „Schelm“) inzwischen geradezu Kultstatus.