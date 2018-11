Schüßler-Salze bei Schmerzen

Laudenbach.In der AMC-Halle in Laudenbach findet am Donnerstag, 15. November, um 14 Uhr ein Vortrag statt. Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg, konnte man zu diesem Vortrag gewinnen. Sie ist Heilpraktikerin, Buchautorin und Koryphäe auf dem Gebiet der Schüßler-Salze und referiert zum Thema: „Schmerzen verbessern sich durch richtige Ernährung und Schüßler-Salze“. Die Schüßler-Salze, auch biochemische Salze genannt, haben nicht nur die Fähigkeit, Mangelzustände im Körper zu normalisieren, sondern regen auch den Organismus an, sich selbst zu helfen und die fehlenden Stoffe wieder aufzunehmen. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 15. November, bei Hedi Silberzahn unter Telefon 07934/8745 oder Handy 0160/2153071, erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018