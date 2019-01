Schule und Lehrer kennenlernen

Niederstetten.Für Schüler der vierten Klassen besteht am Samstag, 16. Februar, Gelegenheit, die Realschule am Bildungszentrum kennen zu lernen. Lehrkräfte sowie Schüler des Bildungszentrums stellen an diesem Tag „ihre Schule“ den Besuchern vor. Dabei liegt der Fokus neben den für die Realschule typischen Wahlpflichtfächern (Französisch, Alltagskultur-Ernährung-Soziales und Technik) auf den Besonderheiten und Profilen des „BZN“.

Neben musikalischen Darbietungen und Mitmachangeboten erhalten die Besucher Einblick in das Profilfach „Leben“ und erleben praktisch das Realschulkonzept der differenzierten Förderung für Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Kult. Gemeinsamer Abschluss ist um 13 Uhr nach einer Demo- und Mitmachaktion für die Besucherkinder in der Sporthalle. pm

