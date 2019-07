Schutzgemeinschaft für Agrarprodukte gegründet

Schwäbisch Hall.Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) übergibt geschützte geographische Herkunftsbezeichnungen für die Region Hohenlohe an die neu gegründete ,,Qualitäts- und Schutzgemeinschaft für Agrar- und Landesprodukte aus der Region Hohenlohe“. Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall macht seit über 30 Jahren Projektarbeit für die ländliche Regionalentwicklung in Hohenlohe. Ziel sei die Erzeugung und Vermarktung von hochwertigen Lebensmitteln und Spezialitäten aus der Region Hohenlohe, um den heimischen Bauernhöfen Zukunft zu geben, heißt es in einer Pressemitteilung der Erzeugergemeinschaft. Inzwischen ist die Region Hohenlohe zu einem weithin bekannten Begriff für hochwertige Landesprodukte und kulinarische Erzeugnisse geworden. Hohenlohe gilt als „Genießerregion“ und als Bio-Musterregion. Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall ist der Ansicht, dass die Entwicklung der Region Hohenlohe ein Zusammenwirken vieler Kräfte war und ist. Auch aus diesen Gründen habe sie sich nunmehr entschlossen, diesen aus über 30 Jahren Projektarbeit für die ländliche Regionalentwicklung in Hohenlohe erarbeiteten Schatz als kostenfreie Gabe in die Region einzubringen, heißt es in der Pressemitteilung. Kürzlich wurde eine „Qualitäts- und Schutzgemeinschaft für Agrar- und Landesprodukte aus der Region Hohenlohe“ gegründet und die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft hat bereits bei Gründung 35 geschützte geographische Herkunftsangaben auf diese übertragen. Die beiden geschützten geographischen Herkunftsbezeichnungen „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ folgen zu gegebener Zeit nach. Die Schutzgemeinschaft wird all diese nach nationalem Recht eingetragenen Kollektivmarken treuhänderisch verwalten, weiterentwickeln und ergänzen. Die „Qualitäts- und Schutzgemeinschaft“ ist so angelegt, dass weitere Organisationen – auch aus dem Lebensmittelhandwerk und der -Verarbeitung sowie aus der Touristik – sich dieser anschließen können. Vorgesehen ist auch, dass die Gesellschaft im Herbst in die Rechtsform eines Vereins übergehen wird. Die Erzeugergemeinschaft habe damit für alle sichtbar die geschützten geographischen Herkunftsbezeichnungen für die Region an die Allgemeinheit übergeben.

