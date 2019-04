Schwarze Nüsse besondere Delikatesse

Niederstetten.Wissen Sie, was „Schwarze Nüsse“ sind? Nein? Auf dem inzwischen 6. Genießermarkt am 4. und 5. Mai in Niederstetten kann man das nicht nur herausfinden, sondern die ungewöhnliche Köstlichkeit, die auch „Fränkische Trüffel“ genannt wird, probieren.

Vorgestellt und verkauft werden die Schwarzen Nüsse von Sabine Hennek und Tomas Luciow aus Würzburg, die gemeinsam die „Genießermanufactur“ betreiben. Ihren Schwarzen Nüssen wurde jetzt sogar ein besonderes Gütesiegel verliehen. Von der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und der LVÖ (Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern) wurden sie auf der „Grünen Woche“ in Berlin als „Bayerns bestes Bioprodukt 2019“ mit Gold prämiert.

Initiiert wurde dieser Wettbewerb, bei dem es die späteren Gewinner in die Vorauswahl schaffen mussten, durch den LVÖ. Die Jury bewertete das Produkt nicht nur nach Geschmack, Verpackung und Art der Bewerbung, sondern honorierte auch das Engagement des Unternehmens für Umwelt, Tierwohl, den sozialen Bereich und die jeweilige Region.

In der Begründung heißt es: „Durch eine eigene, raffnierte Rezeptur entsteht in der Genießermanufactur der beiden Feinschmecker eine Delikatesse, die am Gaumen eine wahre Geschmacksexplosion bewirkt. Mit einer guten Portion Geduld und viel handwerklichem Geschick verarbeiten sie in einem aufwändigen Prozess Grüne Walnüsse aus der Region.“

Doch was sind Schwarze Nüsse eigentlich? Um den Johannistag, den 24. Juni, werden Walnüsse schonend von Hand gepflückt. Anschließend werden ihnen die Gerbstoffe auf natürliche Weise entzogen. Zum Schluss werden sie in einem traditionellen Kandierprozess veredelt. Gereicht werden die Schwarzen Nüsse zu Wild, Geflügel, verschiedenen Käsen oder als delikate Krönung eines Desserts.

Doch die Genießermanufactur ist nicht der einzige Aussteller, dem unlängst eine Auszeichnung zuteil wurde: Christian Stahl wurde zum „Winzer des Jahres 2018“ gewählt. Gekürt wurde der fränkische Weinmacher aus Auernhofen vom berühmten Weinkenner und Kolumnisten Stuart Pigott im Rahmen der „Lieblinge des Jahres“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die jährlich für die Bereiche Wein und Food vergebene Auszeichnung gilt als die bedeutendste Ehrung von Winzern und Weingütern außerhalb der Fachpresse. Stahl hatte nach seinem Weinbauingenieurstudium das Weingut seiner Eltern übernommen und sorgte schnell mit Mut zu Neuem, feinem Gespür für Geschmack und Trends für frischen Wind in der Szene.

Inzwischen kann er stolz auf 2000-prozentiges Wachstum seines Unternehmens sein. „Entscheidend ist die Kombination dieses Wachstums mit der beständig erstklassigen Qualität der Stahlschen Gewächse und dem enormen Innovationsdrang des Winzers.“, urteilt Pigott in seiner Begründung. „Bereits vor einem Jahrzehnt fiel er durch seine bahnbrechend ausdrucksstarken trockenen Weißweine aus der vielgeschmähten Müller-Thurgau-Traube und die überraschend lebendigen und saftigen trockenen Silvaner-Weißweine auf“, lobt Stuart Pigott und befindet weiter: „Seitdem gehört er auch zu den besten deutschen Erzeugern trockener Weißweine aus den Sorten Sauvignon Blanc und Chardonnay, ohne dabei die französischen Spezialisten zu imitieren.“ Neben Christian Stahl kommen zum 6. Genießermarkt, den Stadt und Gewerbeverein Niederstetten gemeinsam auf die Beine stellen, am Wochenende 4. und 5. Mai weitere außergewöhnliche Feinkostproduzenten der Region zusammen. In diesem Jahr sind 50 Aussteller vertreten.

Die Palette der Anbieter reicht von Kürbisprodukten, Würzpasten und Honig-Sangria über Whisky, Ziegenkäse, Kaffee, handgefertigte Pralinen, Essige aus Wildblüten und Wildobst bis hin zu Meerrettichprodukten, Gewürzspezialitäten, Freiburger Käsekuchen, Trüffelprodukten, Grünkernerzeugnissen, Produkten vom Limpurger Rind und vom Zebu, Bauernhofeis, handwerklich hergestellte Senf-, Cassis- und Kürbisprodukte, BBQ-Soßen, Crêpes und Galettes sowie Flammkuchen und frisch zubereitete Forellen.

Die 50 Stände verteilen sich in und vor der Alten Turnhalle unter weißen Pagodenzelten, die Seestraße entlang bis in den weitläufigen Hofgarten des Anwesens Dod. Jeweils um 16 Uhr gibt es an beiden Tagen auf der Bühne der Alten Turnhalle eine Schau-Kochvorführung. Um 19.30 Uhr spielt die Band „Ctwon Connection“ im Hofgarten Dod. sem

