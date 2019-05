Niederstetten.Die Hauptversammlung der UEG Hohenlohe- Franken hält ihre Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 am Mittwoch, 5. Juni um 19.30 Uhr in der „Alten Turnhalle“ in Niederstetten ab. Auf der Tagesordnung stehen u.a. Berichte über das Geschäftsjahr, die Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 und Beschluss über die Verwendung des Reingewinnes, sowie die Wahl des Kassenprüfers.

Philipp Beckhove wird über den „Schweinemarkt der Zukunft – welche Strategien brauchen die Marktteilnehmer“ referieren. Beckhove ist Hähnchen- und Schweinemäster aus Senden in Westfalen. Er hat aufgrund der unsicheren und unzureichenden Schweinepreise schon vor einigen Jahren mit der Hähnchenmast begonnen. Die straff organisierte Geflügelproduktion ist trotz der Abhängigkeiten von wenigen Markteilnehmern in den letzten Jahren eine Erfolgsstory gewesen. Beckhove wird im Referat die Vor- und Nachteile dieser integrierten Produktionskette darstellen und auch Gedanken aufgreifen, wie sich die Schweineproduktion und Schweinevermarktung weiterentwickeln kann, um zu einer nachhaltigen Produktion und vor allem Preissicherheit zu kommen, so die UEG. ueg

