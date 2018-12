Schwer Verletzten befreit

Weikersheim.Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall am Freitagabend bei Weikersheim. Der 31-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Honsbronn in Richtung Weikersheim, als ausgangs einer Kurve an der Abzweigung zur Hammelsklinge ein Reh über die Straße rannte. Beim Versuch des Fahrers auszuweichen, kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen zwei einbetonierte Verkehrszeichenhalterungen und blieb dann an einem Baum stehen. Er musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden.

Im Einsatz war außer dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Weikersheim, die den Fahrer aus dem Autowrack befreite. pol/mrz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018